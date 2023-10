ESPN 2

2 p.m. Fútbol de Inglaterra: Fulham vs. Chelsea

STAR +

11:30 a.m. Fútbol de Italia: Torino vs. Fiorentina.

11:30 a.m. Sassuolo vs. Monza.

1:45 p.m. Fiorentina vs. Cagliari

6 p.m. Fútbol de Brasil: Botafogo vs. Goías.

7 p.m. Fútbol de Argentina: Platense vs. Argentinos Juniors



TYC

4.30 p.m. Fútbol de Argentina: Barracas vs. Sarmiento



Win Sports y Win +

8:10 p. m. Liga Betplay: Huila vs. La Equidad



DEPORTES