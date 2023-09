DIRECTV

2 p. m.: fútbol de España, Granada vs. Girona

STAR+

1:30 p. m.: fútbol de Inglaterra, Nottingham Forest vs. Burnley

11:30 p. m.: fútbol de Italia, Salernitana vs. Torino

1:30 p. m.: Hellas Verona vs. Bologna

6 p. m.: fútbol de Brasil, Bahía vs. Santos

7 p. m.: Corinthians vs. Gremio



TYC SPORTS

6 p. m. fútbol de Argentina, Lanús vs. Sarmieno



Win Sports +

4 p. m. ​Envigado vs. Jaguares

4:30 p. m. Unión vs. Once Caldas

6:40 p. m. Bucaramanga vs. Pereira

8:50 p. m. Medellín vs. Millonarios





DEPORTES