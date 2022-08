ESPN Extra

10:30 a. m. La Vuelta – Etapa #6

9 p. m. NFL – Preseason – Texans vs. 49ers

ESPN 3

2 p. m. Golf – Tour Championship – Primera Vuelta



Star +

3 p. m. MLB – Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals

Directv Sports

5:30 p. m. Mundial Femenino Sub-20: España vs. Holanda

9 p. m. Mundial Femenino Sub-20: Brasil vs. Japón



Win Sports

6 p. m. Colombia vs. Nicaragua - Voleibol Femenino



Claro Sports

7:05 p. m. Liga MX: Pachuca vs. Atlas



Win +

8 p. m. Liga Colombia: Cali vs. Jaguares



Win Sports

8 p. m. Rep. Dominicana vs. EE.UU. - Voleibol Femenino





