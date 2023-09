ESPN

8:30 a. m. Ciclismo – La Vuelta – Etapa #17

Star

5:30 p. m. MLB – Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves

7:20 p. m. Brasileirao Serie A – Internacional vs. Sao Paulo

7:30 p. m. Brasileirao Serie A – Flamengo vs. Athletico Paranaense



Win +

4:30 p. m. Liga Betplay: Tolima vs. Medellín

5:45 p. m. Liga Betplay: Águilas vs. Unión

6:10 p. m. Liga Betplay: Cali vs. Huila

8:50 p. m. Liga Betplay: Alianza vs. Junior



DEPORTES