ESPN 3

10 a. m. Tenis – WTA/ATP M1000 Roma – Primera y Segunda Ronda

12 m. Tenis – WTA/ATP M1000 Roma – Primera y Segunda Ronda

6 p. m. MLB – NY Yankees vs. Toronto Blue Jays

ESPN Extra

11:50 a. m. LaLiga – Fecha #36 – Valencia vs. Betis

1:30 p. m. Rugby – SLAR – Selknam vs. Cafeteros Pro

4 p. m. Rugby – SLAR – Olimpia Lions vs. Cobras Brasil XV

6:20 p. m. Rugby – SLAR – Peñarol vs. Jaguares XV



ESPN 2

12:50 p. m. LaLiga – Fecha #36 – Granada vs. Athletic Bilbao



ESPN

1:50 p. m. Premier League – Fecha #33 – Aston Villa vs. Liverpool



Star +

9 p. m. NBA – Playoffs – Semifinal Conferencia – Game #4 – A confirmar



DIRECTV SPORTS

7 a. m. Giro de Italia. Etapa 5

2:30 p. m. LaLiga: Barcelona vs. Celta



Win Sports

7:30 p. m. Liga Wplay de Baloncesto Profesional: Team Cali vs. Tigrillos



Win +

7:40 p. m. Torneo BetPlay: Real Cartagena vs. Llaneros



DEPORTES