ESPN 3

10:05 a. m. Mundial Vóleibol Femenino – Italia vs. Argentina

12 p. m. MLB - AL Wild Card A #1

3 p. m. MLB - NL Wild Card A #1

Star +

1 p. m. MLB - NL Wild Card A #1

1:20 p. m. Bundesliga - Fecha #9 - Hoffenheim vs. Werder Bremen

1:50 p. m. Ligue 1 - Fecha #10 - Lyon vs. Toulouse

7 p. m. MLB - NL Wild Card B #1

9:55 p. m. Fórmula 1 – GP Japón – Práctica #3



ESPN Extra

1:30 p. m. Rugby - Premiership - Bristol Bears vs. Exeter Chiefs



Directv Sports

2 p. m. La Liga: Osasuna vs. Valencia



Win Sports y Win +

4 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Envigado vs. Patriotas

7:45 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Jaguares vs. La Equidad



DEPORTES

Más noticias de deportes