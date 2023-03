ESPN 3

10 a. m. Tenis – ATP/WTA 1000 Miami – Segunda Vuelta

4 p. m. Rugby – Súper Rugby Américas – SELKNAM vs. Peñarol Rugby

6 p. m. Rugby – Súper Rugby Américas – Yacaré XV vs. Pampas

8 p. m. Rugby – Súper Rugby Américas – American Raptors vs. Dogos XV

Star +

4 a. m. Amistoso Internacional – Australia vs. Ecuador (no ECU)

2:30 p. m. English Women’s Super League – Everton vs. Liverpool

2:30 p. m. Rugby – Premiership – Newcastle Falcons vs. Gloucester Rugby

2:45 p. m. Clasificación Euro 2024 – Francia vs. Países Bajos

2:45 p. m. Clasificación Euro 2024 – Gibraltar vs. Grecia

2:45 p. m. Clasificación Euro 2024 – República Checa vs. Polonia

2:45 p. m. Clasificación Euro 2024 – Moldavia vs. Islas Feroe

2:45 p. m.Clasificación Euro 2024 – Austria vs. Azerbaiyán

2:45 p. m. Clasificación Euro 2024 – Serbia vs. Lituania

3p. m. LaLiga Smartbank – FC Cartagena vs. Lugo

7 p. m. CONCACAF Nations League – Granada vs. USA



ESPN 2

11:50 a. m. Clasificación Euro 2024 – Bulgaria vs. Montenegro

9 p. m. NBA – Golden State Warriors vs. Philadelphia 76ers



ESPN Extra

1 p. m. Golf- WGD DELL Technologies Match Play – Día 3



ESPN

2:30 p. m. Clasificación Euro 2024 – Suecia vs. Bélgica



ESPN 4

4 p. m. Tenis – ATP/WTA 1000 Miami – Segunda Vuelta



Win Sports

8:10 p. m. Liga Betplay: Águilas vs. Envigado



DEPORTES