Star+

3 p. m. EFL Championship – Birmingham vs. West Bromwich Albion

ESPN 2

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #20 – Schalke 04 vs. Wolfsburg

7:30 p. m. NBA – Boston Celtics vs. Charlotte Hornets

10 p. m. NBA – New Orleans Pelicans vs. Cleveland Cavaliers



ESPN

2:30 p. m. Serie A – Fecha #22 – Milan vs. Torino



ESPN Extra

2:50 p. m. La Liga – Fecha #21 – Cádiz vs. Girona



ESPN 3

3:30 p. m. Golf – WM Phoenix Open – Segunda Vuelta

9 p. m. ESPN Knockout – BXSTRS – Carlos Cuadras vs. Sebastian Sanchez



Win +

6 p. m. Alianza Petrolera vs. Atlético Huila

8:10 p. m. Jaguares vs. Bucaramanga

