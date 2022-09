ESPN 4

5:25 a. m. La Vuelta – Etapa #20

ESPN

5:55 a. m. Fórmula 1 – GP Italia – Práctica #3

1:30p. m. Serie A – Fecha #6 – Sampdoria vs. Milan



ESPN Extra

6 a. m. Golf – BMW PGA Championship – Tercera Vuelta

7:50 a. m. Serie A – Fecha #6 – Napoli vs. Spezia

9:55 a. m. Ligue 1 – Fecha #6 – PSG vs. Brest

11:30 a. m. World Rugby Cup Seven – Día 2

7:30 p. m. MLS – Houston Dynamo vs. Sporting Kansas

ESPN 2

6:50 a. m. LaLiga – Fecha #5 – Rayo Vallecano vs. Valencia

8:55 a. m. LaLiga – Fecha #5 – Espanyol vs. Sevilla

3 p. m. US Open – Final Femenina



ESPN 3

8:55 a. m. Fórmula 1 – GP Italia – Clasificación

10:50 a. m. Mundial Vóleibol Masculino – Semifinal #1 – Equipos a Confirmar

1:50 p. m. Mundial Vóleibol Masculino – Semifinal #2 – Equipos a Confirmar



Star +

7:30 a. m. Serie A Femenina – Roma vs. Milan

8:20 a. m. Bundesliga – Fecha #6 – Bayern Munich vs. Stuttgart

8:20 a. m. Bundesliga – Fecha #6 – Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburg

8:20 a. m. Bundesliga – Fecha #6 – Hertha Berlin vs. Bayer Leverkusen

8:20 a. m. Bundesliga – Fecha #6 – Hoffenheim vs. Mainz 05

8:25 a. m. Bundesliga – Fecha #6 – RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

9:50 a. m. Rugby – Top 14 – Bayonne vs. Racing 92

10:55 a. m. Fórmula 2 – GP Italia – Sprint Race

11:30 a. m. Eredivisie – Fecha #6 – Ajax vs. Heerenveen

11:30 a. m. Bundesliga – Fecha #6 – Schalke 04 vs. Bochum

12:10 p. m. MLS – Charlotte vs. New York City

1:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #6 – Olympique Marsella vs. Lille

2:50 p. m. MLS – Nashville vs. LA Galaxy

5:10 p. m. MLS – NY Red Bulls vs. New England Revolution

6:40 p. m. MLS – Philadelphia Union vs. Orlando City

6:40 p. m. MLS – Atlanta United vs. Toronto FC

6:40 p. m. MLS – Cincinnati vs. San Jose Earthquakes

7:10 p. m. MLS – Chicago Fire vs. Inter Miami

7:10 p. m. MLS – Seattle Sounders vs. Austin FC

7:40 p. m. MLS – FC Dallas vs. LAFC

8:40 p. m. MLS – Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps

8:40 p. m. MLS – Real Salt Lake vs. DC United

9:10 p. m. MLS – Portland Timbers vs. Minnesota United

Facebook Twitter Linkedin

Robert Lewandowski. Foto: EFE



Directv Sports

11:30 a. m. LaLiga: Cádiz vs. Barcelona

2 p. m. LaLiga: Atlético de Madrid vs, Celta



Win Sports

2 p. m. Liga BetPlay: Cortuluá vs. Unión Magdalena | Fecha 11

6 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Medellín vs. América | Fecha 11



Win +

4 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Junior vs. Pereira | Fecha 11

8 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Santa Fe vs. Pasto





DEPORTES

Más noticias de deportes