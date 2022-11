ESPN 2

8 a. m. Tenis – ATP NexGen – Round Robin

12:20 p. m. Bundesliga – Fecha #14 – Koln vs. Bayer Leverkusen

3:20 p. m. LaLiga – Fecha #14 – Mallorca vs. Atlético Madrid

7:30 p. m. NBA – Brooklyn Nets vs. New York Knicks

10 p. m. NBA – LA Clippers vs. LA Lakers

Star +

12 m. SuperLiga de Grecia – AEK Atenas vs. OFI Crete

12:20 p. m. Serie A – Fecha #14 – Lecce vs. Atalanta

13:30 p. m. Tenis – ATP NexGen – Round Robin

1:30 p. m. Carabao Cup – Nottingham Forest vs. Tottenham

1:50 p. m. Carabao Cup – Liverpool vs. Derby County

1:50 p. m. Eredivisie – Fecha #12 – Ajax vs. Vitesse

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #14 – RB Leipzig vs. Freiburg

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #14 – Schalke 04 vs. Mainz 05

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #14 – Union Berlin vs. Augsburg

2:30 p. m. Serie A – Fecha #14 – Fiorentina vs. Salernitana

2:30 p. m. Serie A – Fecha #14 – Torino vs. Sampdoria

4 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #37 – Avaí vs. Ceará

4 p. m. rasileirao – Serie A – Fecha #37 – Coritiba vs. Corinthians

4 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #37 – Fluminense vs. Goiás

5:30 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #37 – Goianiense vs. Athletico Paranaense

5:30 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #37 – Fortaleza vs. RB Bragantino

6:30 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #37 – Juventude vs. Flamengo

6:30 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #37 – Palmeiras vs. América Mineiro



ESPN 3

12:20 p. m. Serie A – Fecha #14 – Sassuolo vs. Roma

5 p. m. Hockey – ProLeague Femenino – Argentina vs. Bélgica



ESPN Extra

1:50 p. m. LaLiga – Fecha #14 – Espanyol vs. Villarreal



ESPN 4

2:25 p. m. Bundesliga – Fecha #14 – Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim

ESPN

2:50 p. m. Carabao Cup – Manchester City vs. Chelsea



Win +

6:15 p. m. Liga Betplay: Santa Fe vs. Pereira

8:20 p. m. Liga betplay: Junior vs. Millonarios





DEPORTES

Más noticias de deportes