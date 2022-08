ESPN

7 p. m. Conmebol Libertadores – 4tos de Final (Ida) – Atlético Mineiro vs. Palmeiras

ESPN 2

5 p. m. Copa Sudamericana: Sao Paulo vs. Ceará

7 p. m. Conmebol Libertadores – 4tos de Final (Ida) – Vélez Sarsfield vs. Talleres



ESPN 3

11:50 a. m. Amistoso Internacional – Betis vs. Zaragoza



Star +

12:50 p. m. Amistoso Internacional – Villarreal vs. Levante

5 p. m. Conmebol Sudamericana – 4tos de Final (Ida) – Sao Paulo vs. Ceará

6:10 p. m. MLS – Charlotte FC vs. DC United

6:40 p. m. MLS – Columbus Crew vs. Montreal

8:30 p. m. MLB – San Francisco Giants vs. LA Dodgers

9:40 p. m. MLS – San José Earthquakes vs. Inter Miami

9:40 p. m. MLS – Portland Timbers vs. Nashville



Diretv Sports

5 p. m. Nacional vs. Goianiense

8 a. m. Ciclismo: Vuelta Polonia



Señal Colombia

8:30 a. m. Vuelta a Burgos



DEPORTES