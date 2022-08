ESPN Extra

10:30 a. m. La Vuelta – Etapa #5

Star +

3:45 p. m. UEFA Champions League – Clasificación – Trabzonspor vs. FC Copenhagen

3:45 p. m. UEFA Champions League – Clasificación – Dinamo Zagreb vs. Bodo/Glimt

3:45 p. m. UEFA Champions League – Clasificación – PSV vs. Rangers

8 p. m. WNBA – Playoffs – Dallas vs. Connecticut Suns



ESPN 3

8 p. m. MLB – LA Dodgers vs. Milwaukee Brewers



Directv Sports

2:30 p. m. Amistoso: Barcelona vs. Manchester City

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Jaguares Foto: Cristian Álvarez



Win Sports +

6 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Junior vs. Unión Magdalena

8:05 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Medellín vs. Millonarios



Win Sports

10 p. m. Cuba vs. Colombia - Voleibol Femenino



DEPORTES

Más noticias de deportes