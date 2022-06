Star +

9 a. m. Volleyball Nations League Masculino – Brasil vs. Polonia

12 m. Volleyball Nations League Masculino – Serbia vs. EEUU

ESPN Extra

6 p. m. MLB – Tampa Bay Rays vs. NY Yankees

ESPN 3

7 p. m. NHL – Stanley Cup Finals – Juego #4 – Tampa Bay vs. Colorado



TyC Sports

4 p. m. Copa Argentina: Patronato vs. Colón

7:10 p. m. Copa Argentina: Chaco For Ever vs. Talleres



Win +

8 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Nacional vs. Tolima





