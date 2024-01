Programación deportiva en TV en vivo para este miércoles 10 de enero

ESPN

2:50 p. m. Carabao Cup, semifinal ida: Liverpool vs. Fulham

10 p. m. NBA - Utah Jazz vs. Denver Nuggets

ESPN 2

2:50 p. m. Copa Italia, cuartos de final: Milán vs. Atalanta

8:30 p. m. NBA: Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans



Star

6:50 p. m. Serie Río de la Plata: River Plate (Uru) vs. Newell’s Old Boys



*Información de los canales



DEPORTES