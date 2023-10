Programación deportiva en TV para este lunes 9 de octubre

WIN SPORTS+

3 P. M. Boca Juniors vs. Nacional de Uruguay

5:30 P. M. América de Cali vs. Internacional

WIN SPORTS

3 P. M. Copa Libertadores femenina, Colo Colo vs. Libertad-Limpeño

5:30 P. M. Corinthians vs. Always Ready

8:30 P. M. Liga de Baloncesto, Caribbean Storm Islands vs. Team Cali



STAR+

5:30 A. M. Tercera ronda, ATP 1.000 de Shanghái

4 P. M. fútbol de Argentina, Barracas Central vs. Colón

6:30 P. M. Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán

11:30 P. M. Octavos de final, ATP 1.000 de Shanghái



