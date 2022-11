Win Sports

8 p. m. Liga Wplay de Baloncesto Profesional: Final de la Liga Wplay de Baloncesto



Win +

8 p. m. Torneo BetPlay Dimayor 2022-II: Boyacá Chicó vs. Huila - Final Vuelta

STAR+

2 P. M. Primera B del fútbol de España, Mirandés vs. Cartagena.

6:30 P. M. Liga de Hockey de Estados Unidos, Calgary Flames vs. Philadelphia Flyers.

7 P. M. WWE Raw.



ESPN2

8 P. M. Liga estadounidense de fútbol americano (NHL), Cardinals vs. San Francisco 49ers.



YOUTUBE SETANTA SPORTS

5 P. M. Premier League de Ucrania, FC Inhulets vs. FC Lyiv.



Directv Sports

8 a. m. Mundial de Catar 2022: Inglaterra vs. Irán



DIRECTV SPORTS, CARACOL TV, RCN TV

11 a. m. Mundial de Catar 2022: Senegal vs. Holanda

2 p. m. Mundial de Catar 2022: Estados Unidos vs. Gales





