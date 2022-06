Esta es la programación deportiva para este jueves.



ESPN 2

5 a. m. Wimbledon – Segunda Ronda

[4] Paula Badosa (ESP) vs Irina Bara (ROU)

[26] Filip Krajinovic (SRB) vs Nick Kyrgios (AUS)

Ricardas Berankis (LTU) vs [2] Rafael Nadal (ESP)

[11] Coco Gauff (USA) vs Mihaela Buzarnescu (ROU)

Kirsten Flipkens (BEL) vs [16] Simona Halep (ROU)

ESPN Extra

12 m. MLB – Cleveland Guardians vs. Minnesota Twins

5 p. m. Wimbledon – Segunda Ronda

7 p. m. ESPN Knockout – ESPN Africa – Kalombo vs. Okwiri



ESPN 3

9 p. m. 30 for 30: 37 Words – Parte 1

10 p. m. 30 for 30: 37 Words – Parte 2



Star +

5 p. m. Conmebol Sudamericana – 8vos de Final – Ida – Independiente del Valle vs. Lanús

5:30 p. m. Volleyball Nations League Femenino – Tailandia vs. República Dominicana

6 p. m. Ecuavoley – Agronpaxi vs. Celestial

6:10 p. m. MLS – Charlotte FC vs. Austin FC

7:10 p. m. MLS – NY Red Bulls vs. Atlanta United

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – 8vos de Final – Ida – Fortaleza vs. Estudiantes

7:15 p. m. Conmebol Sudamericana – 8vos de Final – Ida – Olimpia vs. Goianiense

9 p. m. Volleyball Nations League Femenino – EEUU vs. Serbia



Directv Sports

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Independiente del Valle vs. Lanús

6 p. m. Venezuela vs. Argentina: FIBA Eliminatorias Copa Mundial 2023



DEPORTES