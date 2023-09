ESPN 2

11:45 a. m.: Sheriff vs. Roma.

ESPN

11: 45 a. m.: fútbol de Europa, Lask Linz vs. Liverpool.

2:00 p. m.: Ajax vs. Marsella.

7:00 p. m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Atlético Tucumán.



ESPN 3

11:45 a. m.: Bater Leverkusen vs. BK Hachen.

2:00 p. m.: Atalanta vs. Raków.



Star +

7:30 p. m.: fútbol de Brasil, Gremio vs. Palmeiras.



Win Sports +

4 p. m. Pereira vs. Unión Magdalena

5:45 p. m. Tolima vs. Envigado

6:10 p. m. Bucaramanga vs. Pasrto

8:20 p. m. Millonarios vs. Huila



