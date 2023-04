ESPN 3

8 a. m. Star+ / ESPN3 – Paris – Roubaix – Masculino

1:50 p. m. Star+ / ESPN3 – Ligue 1 – Fecha #30 – Lorient vs. Olympique Marseille

6 p. m. Star+ / ESPN3 – MLB – Atlanta Braves vs. San Diego Padres

ESPN

5:50 a. m. Star+ / ESPN – Ligue 1 – Fecha #30 – Lyon vs. Rennes

7:55 a. m. Star+ / ESPN – Premier League – Fecha ·#30 – Leeds Utd vs. Crystal Palace

10:20 a. m. Star+ / ESPN – Premier League – Fecha #30 – Liverpool vs. Arsenal

1:50 p. m. Star+ / ESPN – LaLiga – Fecha #28 – Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid

4:45 p. m. Star+ / ESPN – LPF AFA – Fecha #10 – Huracán vs. River Plate

7:20 p. m. Star+ / ESPN – LPF AFA – Fecha #10 – Boca Juniors vs. Colón



Star

6 a. m. Star+ / ATP 1000 Monte-Carlo Primera Ronda

7 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Huesca vs. Burgos

9:15 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Eibar vs. Levante

9:55 a. m. Star+ / Ligue 1 – Fecha #30 – Nantes vs. Monaco

10 a. m. Star+ / Superliga de Grecia – AEK Atenas vs. Aris

11:30 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – FC Cartagena vs. Mirandés

11:30 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Ponferradina vs. Leganés

12:20 p. m. Star+ / Bundesliga – Fecha #27 – Hoffenheim vs. Schalke 04

1 p. m. Star+ / Superliga de Grecia – Panathinaikos vs. Olympiacos

1:50 p. m. Star+ / Eredivisie – Fecha #28 – Feyenoord vs. Waalwijk

2 p. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Las Palmas vs. Real Oviedo



ESPN 2

8:20 a. m. Star+ / ESPN2 – Bundesliga – Fecha #27 – Borussia M’gladbach vs. Wolfsburg

10:25 a. m. Star+ / ESPN2 – Bundesliga – Fecha #27 – Bochum vs. Stuttgart

12:45 p. m. Star+ / ESPN2 – Golf – The Masters Tournament – Ronda Final



ESPN 4

9:30 a. m. Star+ / ESPN4 – Eredivisie – Fecha #28 – Ajax vs. Sittard



ESPN Extra

2:30 p. m. Star+ / ESPN Extra – NBA – Utah Jazz vs. Denver Nuggets



Win +

2 p. m. Liga Betplay: Pereira vs. Bucaramanga

6:20 p. m. Alianza vs. Santa Fe



