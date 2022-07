ESPN

9:20 a. m. Tour de Francia – Etapa #21

ESPN Extra

6:20 a. m. Tour de Francia Femenino – Etapa #1



ESPN 2

7:55 a. m. Fórmula 1 – GP Francia – Carrera

1:20 p. m. LPF AFA 2022 – Fecha #10 – Aldosivi vs. River Plate

1:50 p. m. Volleyball NL Masculino – Final – Equipos a Confirmar

3:50 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #19 – Atlético Mineiro vs. Corinthians

8:50 p. m. MLS – LA Galaxy vs. Atlanta United



ESPN 3

8 a. m. Tenis – ATP 500 Hamburgo – Final

10:50 a. m. Volleyball NL Masculino – 3er Puesto – Equipos a Confirmar

6 p. m. MLB – NY Mets vs. San Diego Padres



Star +

9 a. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #19 – Avaí vs. Flamengo

2 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #19 – Fluminense vs. RB Bragantino

2 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #19 – Juventude vs. Ceará

2 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #19 – Palmeiras vs. Internacional

4 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #19 – Goianiense vs. América Mineiro

5 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #19 – Fortaleza vs. Santos

6:20 p. m. LPF AFA 2022 – Fecha #10 – Boca Juniors vs. Estudiantes LP

7:10 p. m. MLS – Austin FC vs. New York Red Bulls



Win Sports +

9 a. m. Supercopa Juvenil: Junior vs. Unión Magdalena

2:45 p. m. Liga: América vs. Cortuluá

4:50 p. m. Liga: Medellín vs. Caldas



Canal Caracol

9:30 a. m. Ciclismo: Tour de Francia



