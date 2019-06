Programación deportiva en TV para este domingo 23 de junio

ESPN

6 a. m.: Tenis. Jornada del ATP Queens.



ESPN 3

1:30 p. m.: Fútbol. Eurocopa Sub-21, Austria vs. Alemania.

6 p. m.: Béisbol. Grandes Ligas, Cardenales vs. Angelinos.

DIRECTV

Canal 618

8 a. m.: Ciclismo. Vuelta a Suiza, última etapa.



Canal 613

10:30 a. m.: Fútbol. Mundial femenino, Inglaterra vs. Camerún

2 p. m.: Fútbol. Mundial femenino, Francia vs. Brasil.



Canal Caracol

2 p. m.: Fútbol. Copa América, Colombia vs. Paraguay



DIRECTV

2 p. m.: Fútbol Copa América. Colombia vs. Paraguay y Catar vs. Argentina



DEPORTES