DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 p.m.: Copa América, Japón vs. Chile

CANAL 613

11 a.m.: Mundial femenino, Chile vs. España

2 p.m.: Nigeria vs. Francia



CANAL 612

11 a.m.: Mundial femenino, Sudáfrica vs. Alemania

2 p.m.: Corea del Sur vs. Noruega



ESPN 3

9 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Gigantes



ESPN

9 a.m.: Mundial juvenil de rugby, Nueva Zelanda vs. Gales

10:50 a.m.: Argentina vs. Australia

1:20 p.m.: Sudáfrica vs. Francia



