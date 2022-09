El fin de semana del 4 y 5 de septiembre tendrá intensa actividad deportiva con amplia programación en TV para Colombia.

Será un fin de semana a puro fútbol, con partidos en las diferentes ligas europeas. Además, la liga colombiana tendrá su esperada jornada de clásicos, en la fecha 10.



Esta es la programación del fin de semana de acuerdo a operadores de TV.

Sábado

Pelotón de la Vuelta a España durante la etapa 13. Foto: Javier Lizón. Efe

6:25 a. m. Star+ / ESPN – Premier League – Fecha #6 – Everton vs. Liverpool

6:50 a. m. Star+ / ESPN3 – LaLiga – Fecha #4 – Mallorca vs. Girona

7 a. m. Star+ / ESPN2 – Moto GP – GP San Marino – Clasificación

7 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Alavés vs. Las Palmas

7:50 a. m. Star+ / Serie A – Fecha #5 – Fiorentina vs. Juventus

8:20 a. m. Star+ / ESPN2 – Bundesliga – Fecha #5 – Unión Berlin vs. Bayer Munich

8:20 a. m. Star+ / Bundesliga – Fecha #5 – Wolfsburg vs. Koln

8:20 a. m. Star+ / Bundesliga – Fecha #5 – Bayer Leverkusen vs. Freiburg

8:20 a. m. Star+ / Bundesliga – Fecha #5 – Bochum vs. Werder Bremen

8:20 a. m. Star+ / Bundesliga – Fecha #5 – Stuttgart vs. Schalke 04

8:30 a. m. Star+ / ESPN4 / ESPN Extra – La Vuelta – Etapa #14

8:40 a. m. Cana Caracol - Vuelta a España Etapa 14

8:50 a. m. Star+ / Premier League – Fecha #6 – Wolverhampton vs. Southampton

8:50 a. m. Star+ / Premier League – Fecha #6 – Newcastle vs. Crystal Palace

8:50 a. m. Star+ / Premier League – Fecha #6 – Nottingham Forest vs. Bournemouth

8:50 a. m. Star+ / Premier League – Fecha #6 – Tottenham vs. Fulham

8:55 a. m. Star+ / ESPN3 – Premier League – Fecha #6 – Brentford vs. Leeds

9 a. m. Star+ / ESPN – LaLiga – Fecha #4 – Real Madrid vs. Betis

9 a. m. Star+ / EFL Championship – Blackburn vs. Bristol City

9:15 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Villarreal II vs. Mirandés

9:20 a. m. Star+ / Eredivisie – Fecha #5 – Ajax vs. Cambuur

9:50 a. m. Star+ / Ligue 1 – Fecha #5 – Auxerre vs. Olympique Marsella

9:55 a. m. Star+ / Fórmula 2 – GP Países Bajos – Sprint

10 a. m. Star+ / US Open – Tercera Ronda

10:50 a. m. Star+ / ESPN2 – Serie A – Fecha #5 – Milan vs. Inter

10:50 a. m. Star+ / Mundial Vóleibol Masculino – Octavos de Final #1

11 a. m. Star+ / ESPN4 – UFC – Preliminares

11:15 a. m. Star+ / ESPN – LaLiga – Fecha #4 – Real Sociedad vs. Atlético Madrid

11:20 a. m. Star+ / Bundesliga – Fecha #5 – Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

11:20 a. m. Star+ / Premier League – Fecha #6 – Aston Villa vs. Manchester City

11:30 a. m. Star+ / Eredivisie – Fecha #5 – Twente vs. PSV

11:30 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Ponferradina vs. Sporting Gijón

1:30 p. m. Star+ / ESPN2 – Serie A – Fecha #5 – Lazio vs. Napoli

1:50 p. m. Star+ / ESPN – Ligue 1 – Fecha #5 – Nantes vs. PSG

1:50 p. m. Star+ / Mundial Vóleibol Masculino – Octavos de Final #2

1:50 Star+ / Eredivisie – Fecha #5 – G. A. Eagles vs. Feyenoord

2 p. m. LaLiga - Sevilla vs. Barcelona - DIRECTV SPORTS

2:50 p. m. Star+ / MLS – Minnesota Utd. vs. FC Dallas

3:40 p. m. Star+ / ESPN2 – US Open – Tercera Ronda

4 p. m. Amistoso Colombia femenino vs. Costa Rica - Caracol HD 2

4:40 p. m. Star+ / MLS – Columbus Crew vs. Chicago Fire

6 p. m. Star+ / ESPN2 / ESPN Extra – US Open – Tercera Ronda

6:10 p. m. Star+ / MLS – NY Red Bulls vs. Philadelphia Union

6:40 p. m. Star+ / MLS – FC Cincinnati vs. Charlotte FC

7:40 p. m. Star+ / MLS – Nashville vs. Austin FC

Millonarios vs. Santa Fe Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Win Sports +

Liga Betplay

Magdalena vs Junior 4:05 pm

Millonarios vs Santa Fe 8:15 pm

Medellin vs Nacional 6:10 pm

América vs Cali 8:15 pm

Domingo

Gran Premio de Bélgica de F1 Foto: Stephanie Lecocq. Efe

6 a. m. Star+ / ESPN4 / ESPN Extra – La Vuelta – Etapa #15

7:30 a. m. Star+ / Fórmula 1 – GP Países Bajos – Carrera

7:50 a. m. Star+ / ESPN – Premier League – Fecha #6 – Chelsea vs. West Ham

7:50 a. m. Star+ / Serie A – Fecha #5 – Spezia vs. Bologna

7:55 a. m. Star+ / ESPN3 – Premier League – Fecha #6 – Brighton vs. Leicester

8:20 a. m. Star+ / ESPN2 – Bundesliga – Fecha #5 – Augsburg vs. Hertha Berlin

9 a. m. Star+ / Brasileirao – Serie A – Fecha #25 – Flamengo vs. Ceará

9:15 a. m. Star+ / LaLiga Smartbank – Málaga vs. Albacete

10 a. m. Star+ / ESPN2 / ESPN3 – US Open – Octavos de Final

10:20 a. m. Star+ / Bundesliga – Fecha #5 – Borussia Monchengladbach vs. Mainz 05

10:50 a. m. Star+ / Serie A – Fecha #5 – Hellas Verona vs. Sampdoria

10:50 a. m. Star+ / Mundial Vóleibol Masculino – Octavos de Final #3

3:30 p. m. Star+ / Serie A – Fecha #5 – Udinese vs. Roma

3:30 p. m. Star+ / Ligue 1 – Fecha #5 – Niza vs. Monaco

1:50 p. m. Star+ / ESPN Extra – LaLiga – Fecha #4 – Valencia vs. Getafe

1:50 p. m. Star+ / Mundial Vóleibol Masculino – Octavos de Final #4

1:50 p. m. Star+ / ESPN – LPF AFA 2022 – Fecha #17 – Colón vs. Boca Juniors

4:55 p. m. Star+ / MLS – Portland Timbers vs. Atlanta United

6 p. m. Star+ / ESPN Extra – MLB – LA Dodgers vs. San Diego Padres

6:20 p. m. Star+ / ESPN – LPF AFA 2022 – Fecha #17 – River Plate vs. Barracas Central

6:40 p. m. Star+ / MLS – DC United vs. Colorado Rapids

6:40 p. m. Star+ / MLS – Toronto FC vs. Montreal

7:10 p. m. Star+ / MLS – New England Revolution vs. NY City FC

19:10 Star+ / MLS – LA Galaxy vs. Kansas City

8:10 p. m. Star+ / MLS – Seattle Sounders vs. Houston Dynamo

8:40 p. m. Star+ / MLS – San José Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps

9:30 p. m. Star+ / ESPN Extra – MLS – LAFC vs. Real Salt Lake



Win Sports +

2 p. m,. Pereira vs. Once Caldas

4:05 p. m. Magdalena vs. Junior

6:10 p. m. Medellín vs. Nacional

8:15 p. m. América vs. Cali





