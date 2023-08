MLB

Canal 681

6:10 p. m.: Medias Blancas vs. Guardianes. 8:40 p. m.: Dodgers vs. Padres.

STAR +

6 a. m.: ATP 250 Kitzbuhel

11:30 a. m.: fútbol de Alemania, Herta vs. Wehen

2 p. m.: fútbol de Inglaterra, Sheffield vs. Southampton

3 p. m.: práctica de la IndyCar

7 p. m.: WWE Sanckdown

9:15 p. m.: ATP 250 de Los Cabos



ESPN 2

9 p. m. ESPN Knockout – All Star Boxing – Derrick Cuevas vs. Alberto Mosquera



ESPN 3

9:25 p. m. Rugby – Bledisloe Cup – Nueva Zelanda vs. Australia



Win Sports

6:15 p. m. Liga Betplay: Huila vs. Alianza



Win +

8:30 p. m. Liga Betplay: Águilas vs. Once Caldas



DEPORTES