ESPN 2

1:30 p. m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Fiorentina.

STAR+

9:55 a. m.: prácticas oficiales de la Fórmula 1, GP de España.

2 p. m. IndyCar Series #7 – Streets of Detroit – Práctica #1

5 p. m. Brasileirao Serie B – Ceará vs. Chapecoense



TYC

7:30 p. m.: fútbol de Argentina, Argentinos Juniors vs. Platense.



ESPN 3

4 a. m.: jornada de Roland Garros.

1:30 p. m.: jornada de Roland Garros.



ESPN EXTRA

1 p. m.: Memorial Tournament de Golf.

5:30 p. m. Súper Rugby Américas – Semifinal #1



ESPN

7:15 p. m. LPF AFA Fecha #19 – Tigre vs. Talleres





DEPORTES