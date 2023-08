ESPN

7 p. m.: Copa Libertadores, Nacional vs. Boca Juniors

FOX SPORTS 2

7:30 p. m.: Copa Libertadores, Mineiro vs. Palmeiras



ESPN 2

6:30 p. m. Conmebol Libertadores – Octavos de Final (Ida) – Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle



ESPN 3

5 p. m.: Copa Suramericana, Botafogo vs. Guaraní



STAR +

6:30 a. m.: amistoso, Liverpool vs. Bayern de Múnich.

6:30 p. m.: Real Madrid vs. Juventus.

7:30 p. m.: Chelsea vs. Borussia Dortmund.



Win Sports

7:30 p. m. Liga Betplay: Santa fe vs. Medellín



DEPORTES