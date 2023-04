ESPN 2

1:50 p. m. LaLiga – Fecha #27 – Valencia vs. Rayo Vallecano

Star +

11:20a. m. Serie A – Fecha #28 – Empoli vs. Lecce

6 p. m. LPF AFA – Fecha #9 – Belgrano vs. Sarmiento

1:50 p. m. Premier League – Fecha #29 – Everton vs. Tottenham



ESPN 3

1:30 p. m. Serie A – Fecha #28 – Sassuolo vs. Torino

Colombia vs. Ecuador Foto: Conmebol



Directv Sports

7 p. m. Sudamericano sub-17. Colombia vs. Brasil



Señal Colombia

8:30 a. m. Vuelta al País Vasco



Win +

8:10 p. m. Junior vs. Alianza



