Programación deportiva en TV para este viernes 6 de octubre

ESPN

11:30 A. M. Fútbol de Italia: Empli vs. Udinese

WIN SPORTS

3 P. M. Copa Libertadores Femenina: Nacional vs. Internacional

5:30 P. M. Boca Juniors vs. América de Cali



Win +

6 p. m. Liga Betplay: Jaguares vs. Tolima

8:10 p. m. Lig Betplay: Junior vs. Cali



ESPN 2

1:30 P. M. Fútbol de Alemania: Borussia Mönchengladbach vs. Mainz



DIRECTV

2 P. M. Fútbol de España: Athletic Club vs. Almería.



DEPORTES