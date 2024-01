Programación deportiva en TV para este lunes 29 de enero

ESPN 2

2:30 p. m. Serie A Fecha #22 – Salernitana vs. Roma

Star +

12 m. Serie A Femenina – Juventus vs. Fiorentina

12 m. Superliga de Turquía – Galatasaray vs. Gaziantep

12 m. Superliga de Turquía – Trazonspor vs. Kasimpasa



ESPN 3

2:50 p. m. LaLiga Fecha #22 – Getafe vs. Granada



ESPN Extra

7 p. m. NHL – Otawa Senators vs. Nashville Predators



Caracol y RCN

6 p. m. Preolímpico: Colombia vs. Venezuela



DEPORTES