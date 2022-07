ESPN Extra

6:30 a. m. Golf – Genesis Scottish Open – Primera Vuelta

1 p. m. MLB – Houston Astros vs. Kansas City Royals

ESPN 3

7 a. m. Tour de France – Etapa #6

11 a. m. Hockey – Mundial Femenino – Argentina vs. Canadá

2 p. m. Hipismo – GP City Bell

10:30 p. m. Volleyball Nations League – Argentina vs. Australia



ESPN 2

7:30 a. m. Wimbledon – Semifinales Femenina

1:50 p. m. UEFA Euro 2022 Femenino – Noruega vs. Irlanda del Norte



Star +

9:30 a. m. Hockey – Mundial Femenino – Inglaterra vs. China

12:30 p. m. Hockey – Mundial Femenino – India vs. Nueva Zelanda

2:30 p. m. Hockey – Mundial Femenino – Corea vs. España

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – 8vos de Final – Vuelta – Estudiantes vs. Fortaleza

7:15 p. m. Conmebol Sudamericana – 8vos de Final – Vuelta – Goianiense vs. Olimpia



WIN SPORTS, WIN SPORTS+

4 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Unión Magdalena vs. Once Caldas

6 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Deportivo Pereira vs. Alianza Petrolera



DIRECTV SPORTS

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Lanús vs. Independiente del Valle

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Sao Paulo vs. Universidad Católica



Win +

8 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Patriotas vs. Junior



Caracol TV

9 a. m. Tour de Francia





