Programación deportiva en TV para este jueves 8 de febrero

ESPN

10:30 a. m. Ciclismo – Tour Colombia – Etapa #3

ESPN 2

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 1 (Ida) – Aucas vs. El Nacional



Star +

7:30 p. m. NBA – New York Knicks vs. Dallas Mavericks

10 p. m. NBA – LA Lakers vs. Denver Nuggets



ESPN 3

8 p. m. NHL – NY Islanders vs. Tampa Bay Lightning



ESPN 4

8:30 p. m. ESPN Knockout – Teofimo López vs. Jamaine Ortiz



WIN SPORTS

4 p. m. Liga Betplay: Pereira vs. Fortaleza



Win +

6:10 p. m. Liga Betplay: Junior vs. Pasto

8:20 p. m. Liga Betplay: Patriotas vs. Nacional



DEPORTES