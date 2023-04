ESPN 3

04:00 Star+ / ESPN3 – ATP/WTA Madrid – Segunda Ronda

18:00 Star+ / ESPN3 – Súper Rugby Américas – Fecha #10 – Pampas vs. Cobras Brasil XV

21:00 Star+ / ESPN3 – ESPN Knockout – Miguel Roman vs. Jorge Mata

STAR +

04:25 Star+ / F1 – GP Azerbaiján – Práctica #1

07:55 Star+ / F1 – GP Azerbaiján – Clasificación

11:20 Star+ / Serie A Fecha #32 – Lecce vs. Udinese

12:00 Star+ / Superliga de Turquía – Alanyaspor vs. Umraniyespor

13:20 Star+ / Bundesliga Fecha #30 – Bochum vs. Borussia Dortmund

13:50 Star+ / Ligue 1 Fecha #33 – Strasbourg vs. Lyon

14:00 Star+ / EFL Championship – Blackpool vs. Millwall

14:00 Star+ / LaLiga Smartbank Racing Santander vs. Ibiza



ESPN 2

05:55 Star+ / ESPN2 – F2 – GP Azerbaiján – Clasificación

13:50 Star+ / ESPN2 – LaLiga Fecha #32 – Osasuna vs. Real Sociedad

19:00 Star+ / ESPN2 – NBA Playoffs

21:30 Star+ / ESPN2 – NBA Playoffs



ESPN 4

08:30 Star+ / ESPN4 – Ciclismo – Tour de Romandie – Etapa #3



ESPN Extra

13:30 Star+ / ESPN Extra – Serie A Fecha #32 – Spezia vs. Monza

18:00 Star+ / ESPN Extra – NFL Drafts – Día #2



ESPN

19:10 Star+ / ESPN – LPF AFA Fecha #14 – Atlético Tucumán vs. River Plate





