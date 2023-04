ESPN

11:30 Star+ / ESPN – UECL – Cuartos de Final Vuelta – AZ Alkmaar vs. Anderlecht

13:45 Star+ / ESPN – UEL – Cuartos de Final Vuelta – Sevilla vs. Manchester United

16:50 Star+ / ESPN – CONMEBOL Sudamericana – Peñarol vs. Millonarios

18:55 Star+ / ESPN – CONMEBOL Libertadores – Atlético Nacional vs. Melgar

Star +

11:30 Star+ / UECL – Cuartos de Final Vuelta – Fiorentina vs. Lech Poznan

12:30 Star+ / Super Liga de Turquía – Sivaspor vs. Trabzonspor

13:45 Star+ / UEL – Cuartos de Final Vuelta – Roma vs. Feyenoord

13:45 Star+ / UECL – Cuartos de Final Vuelta – West Ham vs. Gent

13:45 Star+ / UECL – Cuartos de Final Vuelta – Nice vs. Basel

13:45 Star+ / UECL – Cuartos de Final – Basel vs. Niza

18:00 Star+ / NHL Playoffs – Stanley Cup

18:30 Star+ / NBA – Playoffs – First Round –

18:55 Star+ / CONMEBOL Sudamericana – Botafogo vs. Universidad César Vallejo

21:00 Star+ / LigaPro Ecuador Serie B – Independiente Juniors vs. América



ESPN 2

13:45 Star+ / ESPN2 – UEL – Cuartos de Final Vuelta – Sporting Lisboa vs. Juventus

16:45 Star+ / ESPN2 – CONMEBOL Libertadores – Racing vs. Aucas

18:55 Star+ / ESPN2 – CONMEBOL Libertadores – Palmeiras vs. Cerro Porteño

20:55 Star+ / ESPN2 – CONMEBOL Libertadores – Libertad vs. Alianza Lima



ESPN Extra

13:45 Star+ / ESPN Extra – UEL – Cuartos de Final Vuelta – Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen





DEPORTES