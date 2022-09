ESPN3

6 A.M. Golf, BMW PGA Championship, primera vuelta.

1:45 P.M. Europa League, Nantes vs. Olympiacos.

7 P.M. NFL, LA Rams vs. Bills.



CLARO SPORTS

5 P.M. Campeonato Panamericano de Naciones de patinaje de velocidad

ESPN

8:30 A.M. Vuelta a España, etapa 18.

1:45 P.M. Europa League, Manchester United vs. Real Sociedad



ESPN EXTRA

11 A.M. Mundial Vóleibol Masculino, Cuartos de Final.



ESPN

11:30 A.M. Europa League, Zurich vs. Arsenal.

7 P.M. Copa Sudamericana, Sao Paulo vs. Goianiense.



ESPN2

11:30 A.M. Europa League, Helsinki vs. Betis.

1:45 P.M. Lazio vs. Feyenoord.

6 P.M. US Open – Semifinales Femeninas



STAR+

11:30 A.M. Europa League, Ludogorets vs. Roma.

11:30 A.M. AEK Larnaca vs. Rennes

11:30 A.M. Fenerbahce vs. Dynamo Kyev.

11:30 A.M. PSV vs. Bodo/Glimt.

11:30 A.M. Malmo vs. Braga.

12 M. MLB, St. Louis Cardinals vs. Washington Nationals.

DEPORTES