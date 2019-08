Programación deportiva para este viernes 30 de agosto

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga femenina: América vs. Nacional

CARACOL

9:15 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 7



ESPN

10 a. m.: TENIS – US Open: tercera ronda



ESPN 2

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 7

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Celta de Vigo



ESPN 3

12 m.: TENIS – US Open: tercera ronda



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Leipzig



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic de Bilbao vs. Real Sociedad



CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Metz vs. PSG



DEPORTES