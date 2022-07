ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 14.

2 P.M. Euro Femenina, Dinamarca vs. España.

6:30 P.M. Fútbol argentino, Boca Juniors vs. Talleres.



CARACOL TV

7 A.M. Tour de Francia, etapa 14.

ESPN2

6 A.M. The Open Championship – Tercera Vuelta

4:50 P.M. Brasileirao, Flamengo vs. Coritiba.



ESPN3

7 A.M. Volleyball NL Femenino, Serbia vs. Brasil.

1 P.M. Rugby, Argentina vs. Escocia.



STAR+

7 A.M. Amistoso internacional, RB Leipzig vs. Southampton.

10 A.M. Rugby, Sudáfrica vs. Gales.

10:30 Volleyball NL Femenino, Turquía vs. Italia.

1 P.M. Amistoso internacional, Roma vs. Portimonense.

2 P.M. Euro Femenina, Finlandia vs. Alemania.

2:30 P.M. Brasileirao, Athletico Paranaense vs. Internacional.

5 P.M. Brasileirao, Avaí vs. Santos.

6:40 P.M. MLS, Montreal vs. Toronto.

7:10 P.M. MLS, Minnesota United vs. DC United.



ESPN Extra

1:30 P.M. Amistoso internacional, Inter vs. Mónaco.

6 P.M. MLB, Juego de las futuras estrellas.



WIN SPORTS

4 P.M. Liga BetPlay, Jaguares vs. Deportivo Pasto.



WIN SPORTS+

6:05 P.M. Atlético Nacional vs. Millonarios.

(:10 P.M. La Equidad vs. Junior.

