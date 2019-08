Programación deportiva para este martes 20 de agosto

WIN SPORTS

2 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Pasto vs. Huila.

4 P. M. Fútbol – Torneo de la B: Cortuluá vs. Llaneros.

7: 45 P. M. Fútbol – Torneo de la B: Leones vs. Fortaleza.

ESPN

2 P. M. Fútbol – Liga de Campeones: Lask Linz vs. Club Brujas.



FOX SPORTS

2 P. M. Fútbol – Liga de Campeones: Apoel vs. Ajax.

7:30 P. M. Fútbol – Copa Libertadores: Gremio vs. Palmeiras.



ESPN 3

6 P. M. Béisbol – MLB: Phillies de Philadelphia vs. Medias Rojas de Boston.

9 P. M. Béisbol – MLB: Yankees de Nueva York vs. Atléticos de Oakland.



DIRECTV SPORTS 610

7:30 P. M. Fútbol – Copa Suramericana: Atlético Mineiro vs. La Equidad.



