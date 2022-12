STAR+

7 A.M. NHL, Colombus Blue Jackets vs. Chicago Blackhawks.

7:30 A.M. United Rugby Championship, Benetton vs. Zebre Parma.

8:55 A.M. Rugby, Top 14 Orange, Racing 92 vs. París.

11 A.M. Fútbol de Turquía, Trabzonspor vs. Fenerbahce.

1 P.M. NHL, New York Giants vs. Minnesota Vikings.

1 P.M. Green Bay Packers vs. Miami Doplhins.

4 P.M. Denver Broncos vs. Los Ángeles Rams.

CLARO SPORTS

9 A.M. World Tennis League, final.

Más noticias de Deportes

DEPORTES