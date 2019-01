Prográmese con lo mejor del deporte en este fin de semana

Sábado 12 de enero

ESPN

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Huesca

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Amiens vs. PSG

4:30 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Jefes de Kansas City vs. Potros de Indianápolis

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Thunder de Oklahoma vs. Spurs de San Antonio



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Brighton vs. Liverpool

12 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Newcastle



ESPN 3

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Valladolid

1 p. m.: FÚTBOL – Florida Cup: Sao Paulo vs. Ajax

4 p. m.: FÚTBOL – Florida Cup: Flamengo vs. Frankfurt



FOX SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Torneo Fox Sports: América vs. Santa Fe



FOX SPORTS 2

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. León

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs. Querétaro



FOX SPORTS 3

10 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Tijuana vs. Tigres



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Cardiff vs. Huddersfield

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Girona vs. Alavés

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Getafe



CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Lazio vs. Novara

12 m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Sampdoria vs. Milán

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Bolonia vs. Juventus



CANAL 613

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: West Ham vs. Arsenal

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Fulham

Domingo 13 de enero

ESPN

11:15 a. m.: FÚTBOL - Liga Premier: Tottenham vs. Manchester United

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: primera ronda



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic de Bilbao vs. Sevilla

12:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Éibar

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: primera ronda



ESPN 3

7:55 a. m.: RUGBY – Heineken Cup: Exeter vs. Catres

1 p. m.: FÚTBOL AMERICANO –NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Cargadores de Los Ángeles

6:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Santos vs. Morelia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Levante

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Real Madrid



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Inter vs. Benevento

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Nápoles vs. Sassuolo



CANAL 613

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Everton vs. Bournemouth



CANAL 614

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Mónaco



DEPORTES