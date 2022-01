Directv Sports

12:30 p. m. Liga española: Alavés vs. Athlétic de Bilbao.

3 p. m. Villarreal vs. Atlético de Madrid

ESPN

6:20 a. m. Serie A: Venezia vs. Milan.

10 a. m. Liga española: Sevilla vs. Getafe.

12:25 p. m. Serie A: Roma vs. Juventus

2:30 p. m. Ligue 1: Lyon vs. PSG



ESPN2

10:20 a. m. Napoli vs. Sampdoria

8 p.m.: NFL, Los Ángeles vs. Las Vegas



ESPN3

7:50 a. m. Rayo Vallecano vs. Betis

3 p.m.: ATP Cup, final

7:30 p.m.: WTA, Adelaide International



NBA

Canal 675

7:30 p.m.: Chicago vs. Dallas

11 p.m.: Cleveland vs. Golden State



Canal 676

9:30 p.m.: Mepnhis vs. Los Ángeles lakers



