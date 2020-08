ESPN

730 a.m.: Fórmula 1, Gran Premio 70 Aniversario

SEÑAL COLOMBIA

6:30 a.m.: Tour de L’Ain

10:30 a.m.. Vuelta a Polonia



CLARO SPORTS

6:30 a.m.: Tour de L’Ain



ESPN 3

2 p.m.: NBA, Spurs vs. Pelicans



TYC

8 p.m.: Marcelo Gallardo



NBA

Canal 675

8 p.m.: Filadelfia vs. Portland



MLB

Canal

680

8 p.m.: Orioles vs. Nacionales



Deportes