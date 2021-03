Programación deportiva para el domingo 7 de marzo

WIN SPORTS Y WIN SPORTS+

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Koln vs. Werder Bremen

11 a.m.: fútbol de Turquía, Galatasaray vs. Siversspor

1:30 p.m.: Primera B, Quindío vs. Fortaleza

3:30 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Pereira

5:40 p.m.: Jaguares vs. Patriotas

8 p.m.: Boyacá Chicó vs. Tolima

ESPN

6.30 a.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Génova

9 a.m.: Hellas vs. Milan

7.30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Boca Juniors



DIRECTV

Canal 610 o 619

10:15 a.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Real Madrid

12.30 p.m.: Real Sociedad vs. Levante

3 p.m.: Athletic vs. Granada



ESPN 2

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Fulham

11:30 a.m.: Manchester City vs. Manchester United

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Boloña



MARCA CLARO

12 m.: fútbol de Alemania, Arminia vs. Unión Berlin



ESPN 3

9 a.m.: etapa de Paris Niza

12:30 p.m.: jornada de Arnold Palmer de Golf



