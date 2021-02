Programación deportiva para el domingo 7 de febrero

WIN SPORTS O WIN SPORT +

7:30 a.m.: ciclismo, etapa de la Estrella de Bessages

11 a.m.: fútbol de Turquía, Besiktas vs. Koyaspor

2 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Pereira

4 p.m.: Tolima vs. Medellín

6:05 p.m.: Patriotas vs. Cali

8:10 p.m.: Jaguares vs. Santa Fe

ESPN 2

9 a.m.: fútbol de Italia, Udinese vs. Hellas

12 m.: Parma vs. Bolonia

2:15 p.m.: fútbol de Inglaterra, Sheffield vs. Chelsea

5 p.m.: Super Bowl



ESPN

7 a.m.: fútbol de Inglaterra, Tottenham vs. West Bromwich

9 a.m.: Wolves vs. Leicester

11:30 a.m.: Liverpool vs. Manchester City

3 p.m.: fútbol de Francia, Marsella vs. PSG



DIRECTV

Canal 610 o 619

11 a.m.: fútbol de Francia, Nantes vs. Lille

3 p.m.: fútbol de España, Betis vs. Barcelona



NBA

Canal 675

4:30 p.m.: Miami vs. Knicks de Nueva York



ESPN 3

10:15 a.m.: fútbol de España, Athletic vs Valencia

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Benevento vs. Sampdoria

2:45 p.m.: Lazio vs. Cagliari



