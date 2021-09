Programación deportiva para el domingo 5 de septiembre

ESPN 2

8:30 a. m. Vuelta a España: etapa 21

5 p. m. Fórmula 1: GP de Países Bajos (en diferido)

Caracol TV

2 p. m. Eliminatorias suramericanas: Brasil vs. Argentina

5 p. m. Paraguay vs. Colombia

8 p. m. Perú vs. Venezuela



Win Sports o Win Sports+

11 a. m. Fútbol colombiano: Once Caldas vs. Bucaramanga

1 p. m. Cali vs. Pasto

3 p. m. Medellín vs. Santa Fe

8:10 p. m. Alianza Petrolera vs. Nacional



Deportes