WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

11 a.m.: primera B, Leones vs. Bogotá

2 p.m.: fútbol colombiano, Patriotas vs. Pereira

4:05 p.m.: Medellín vs. Cali

6:10 p.m.: Cali vs. Bucaramanga

8:15 p.m.: Alianza Petrolera vs. Envigado

ESPN

11 a.m.: Copa Africana de Naciones, Egipto vs. Marruecos

2 p.m.: Senegal vs. Guinea Ecuatorial

6 p.m.: Eliminatorias al Mundial, México vs. Costa Rica



ESPN 3

3.05 p.m.: Eliminatorias al Mundial, Canadá vs. Estados Unidos



STAR +

12.30 p.m.: fútbol de Francia, Bergerac vs. Saint Etienne

3 p.m.: Lens vs. Mónaco

7:15 p.m.: fútbol de Argentina, Independiente vs. Gimnasia y Esgrima



NBA

Canal 675

1 p.m.: Clippers vs. Hornets

3:30 p.m.: Portland vs. Chicago



CANAL 676

7 p.m.: Denver vs. Milwaukee



Deportes