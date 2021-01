Programación para el domingo 24 de enero

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

8 a.m.: fútbol de Turquía, Yeni vs. Galatasaray

11 a.m.: Besiktas vs. Goztepe

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Schalke 04 vs. Bayern Múnich

4 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Rionegro

6:45 p.m.: Jaguares vs. Bucaramanga

8:10 p.m.: Pereira vs. Cali

ESPN 3

8 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Granada



ESPN

7 a.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Luton Town

10:15 a.m.: fútbol de España, Elche vs. Barcelona3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Sheffield



ESPN 2

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Bolonia

9 a.m.: Hellas vs. Nápoles

12 m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Liverpool

2:45 p.m.: Parma vs. Sampdoria



DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de Francia, Girondins vs. Angers

11 a.m.: Rennes vs. Lille

12.30 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Éibar

3 p.m.: Atlético de Madrid vs. Valencia

3 p.m.: fútbol de Francia, Saint Etienne vs. Lyon



