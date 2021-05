Programación deportiva, domingo 23 de mayo

ESPN 2

6 a.m.: etapa del Giro de Italia

12 m.: jornada del PGS Championship

ESPN

7:30 a.m.: GP de Mónaco de F-1

9:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Everton



ESPN 3

7:50 a.m.: Serie A, Inter vs. Udinese

9:50 a.m.: Liga Premier, Wolves vs. Manchester United

2.30 p.m.: NBA, Suns vs. Lakers

6 p.m.: Grandes ligas, Cardenales vs. Cachorros



DIRECTV

Canal 610 o 619

2 p.m.: fútbol de Francia, Stade Drestois vs. PSG

2 p.m.: Lens vs. Mónaco



FOX SPORTS

1:45 p.m.: futbol de Italia, Atalanta vs. Milan.



WIN SPORTS

5 p.m.: Liga de Baloncesto, Bpucaros vs. Titanes

7 p.m.: Hurracaines vs. Motilones



