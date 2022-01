WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

2 p.m.: Primera B, Tigres vs. Real Cartagena

4:05 p.m.: fútbol colombiano, Medellín vs. Tolima

6:10 p.m.: Jaguares vs. Cali

8:15 p.m.: Alianza Petrolera vs. Pereira

DIRECTV

Canal 610 o 619

10:15 a.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Elche

12.30 p.m.: Rayo Vallecano vs. Athletic



ESPN 3

3 p.m.: fútbol de España, Alavés vs. Barcelona



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Fiorentina

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Crystal Palace vs. Liverpool

2:45 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Stade de Reims

6.30 p.m.: NFL, Los Ángeles vs. Tampa Bay



STAR +

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Burnley

9 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Salernitana

9 a.m. Torino vs. Sassuolo

9 a.m.: Spezia vs. Sampdoria

11 a.m.: Copa Africana de Naciones, Burkina Faso vs. Gabón

2 p.m.: Nigeria vs. Túnez

12 m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Roma



ESPN 2

11:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Tottenham

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Juventus

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



ESPN 4

11:30 a.m.: fútbol de Alemania, Herta vs. Bayern Múnich



NBA

Canal 675

6 p.m.: Lakers vs. heat



Canal 676

Nets vs. Minnesota



Deportes