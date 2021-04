Programación deportiva para el domingo 18 de abril

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

3:30 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Tolima y Once Caldas vs. Medellín.

3:30 p.m.: (Streaming) Millonarios vs. Cali, Chicó vs. Jaguares, La Equidad vs. Santa Fe, Nacional vs. Patriotas, Bucaramanga vs. Rionegro y Pereira vs. Pasto

DIRECTV

Canal 610 o 619

6 a.m.: fútbol de Francia,. PSG vs. Saint Etienne

7 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Elche

9:15 a.m.: Atlético de Madrid vs. Éibar

2 p.m.: Getafe vs. Real Madrid



ESPN 3

11:30 a.m.: fútbol de España, Betis vs. Valencia



ESPN

5.30 a.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Genova

8 a.m.: Atalanta vs. Juventus

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Burnley

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Inter



ESPN 2

7.30 a.m.: Gran Premio de Italia de Fórmula 1

12 m.: NBA, Nueva Orleans vs. Knicks NY

2.30 p.m.: Brooklin vs. Heat



CANAL RCN

10:30 p.m.: etapa de la Vuelta a Colombia



SEÑAL COLOMBIA

7 a.m.: etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

10:30 a.m.. etapa de la Vuelta a Colombia



Deportes