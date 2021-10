Programación deportiva para el domingo 17 de octubre

WIN SPORTS Y WIN SPORTS+

2 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. Quindío

4 p.m.: Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

6:05 p.m.: Santa Fe vs. Millonarios

8:10 p.m.: Junior vs. Jaguares

DIRECTV

Canal 610 0 619

7 p.m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Elche

9:15 p.m.: Celta vs. Sevilla

2 p.m.: Barcelona vs. Valencia



STAR +

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Sampdoria

8 a.m.: Genova vs. Sassuolo

8 a.m.: Empoli vs. Atalanta

8 a.m.: Udinese vs. Bolonia

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. West Ham

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

10:30 a.m.: Newcastle vs. Tottenham

11 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Torino

11:45 a.m.: Juventus vs. Roma



TYC

3:45 p.m.: fútbol de Argentina, Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors



ESPN

6 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. San Lorenzo



ESPN 3

6 p.m.: Grandes ligas, Dodgers vs. Bravos



Deportes